BCP: Dois terços dos acionistas não venderam direitos

O último dia de negociação dos direitos de subscrição do aumento de capital do BCP ficou marcado por uma forte queda (-20,98%) para fechar nos 58 cêntimos. As ações do banco liderado por Nuno Amado fecharam nos 14,62 cêntimos.

Desde o dia 19 de janeiro, dia em que se iniciou a comercialização de direitos para acompanhar o aumento de capital de 1,332 mil milhões de euros do BCP, foram transacionados 296,96 milhões de direitos. Fonte do BCP explica que corresponde a um terço dos direitos emitidos. Isto é, pelo menos dois terços dos acionistas não transacionaram direitos, e como tal vão ao aumento de capital

A sessão de ontem foi que registou um maior volume negociado, quase 61 milhões de direitos transacionados.