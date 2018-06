BCP cresce mais de 6% e coloca bolsa portuguesa em alta, num final de semana polticamente agitado

Em linha com a Europa, Lisboa está a capitalizar os desenvolvimentos positivos na formação de Governo em Itália e segue imune à guerra comercial com os Estados Unidos ou clima político em Espanha. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma esta sexta-feira 1,54%, para 5.553,05 pontos. impulsionada pelos títulos do BCP, Pharol e Sonaecom.

A sessão está a ser de “franco otimismo”, sublinha Ramiro Loureiro, da Mtrader, do Millennium BCP, numa análise às bolsas.

O banco liderado por Miguel Maya soma 6,65%, para 26 cêntimos, corrigindo no primeiro dia de junho do tombo registado nos últimas sessões de maio.

O setor bancário do sul da Europa foi o que mais sofreu com a instabilidade política italiana, que esta sexta-feira abriu um novo capitulo com o regresso de Giusseppe Conte para a constituição de um governo italiano e o consequente, afastamento de cenário de novas eleições em setembro. Também a queda do governo de Mariano Rajoy e a nomeação de Pedro Sánchez para a presidência do governo espanhol dá confiança aos investidores esta sexta-feira.

Os títulos da Pharol (6,30%, para 0,27 euros) e da Sonaecom (2,19%, para 0,93 euros) também contribuem para os ganhos do PSI 20.

Em contraciclo destaca-se a EDP Renováveis, cuja empresa-mãe EDP deverá ver hoje a OPA da CTG registada. Perde 1,12%, para 7,95 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX soma 1,53%, o britânico FTSE 100 ganha 0,75%, o francês CAC 40 avança 1,52%, o espanhol IBEX cresce 1,98% e o italiano FTSE MIB valoriza 2,46%.

“Apesar do ambiente de guerra comercial movido ontem pelos EUA ao Canadá, México e União Europeia e em que os parceiros prometem retaliar à aplicação de tarifas sobre o aço e alumínio, e da notícia de última hora a dar conta da queda do Governo de Mariano Rajoy em Espanha, a aprovação de novo Governo em Itália por parte do presidente Sergio Mattarella está a ser aplaudida pelos investidores”, explicou Loureiro.

Quanto a Washington, Alemanha e França já reagiram à decisão norte-americana, qualificando a medida como “ilegal” e “injustificável”.

Já o Reino Unido reagiu e declarou estar “profundamente dececionado” com a decisão norte-americana. E o presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani, manifestou-se “dececionado”, referindo que a UE vai responder com “todas as ferramentas” à sua disposição

[Dados das 14h02]