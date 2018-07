BCP beneficia de sentimento positivo no setor e suporta bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa está na sessão desta manhã de segunda-feira, dia 3 de julho, a negociar em terreno positivo. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, sobe 0,23%, para 5.501,05 pontos, seguindo a tendência das congéneres europeias.

O PSI 20 está a beneficiar da conjuntura externa e da subida dos títulos do BCP (+0,39%, para 0,2532 euros) e do setor da energia. O banco liderado por Nuno Amado, que comunicou ontem ao mercado que vai proceder ao reembolso antecipado de uma emissão obrigacionista no valor de 57 milhões de euros que vencia em 2020, está a ser contagiado por notícias sobre fusões no setor na Europa.

“A nível empresarial, as atenções estão voltadas para o setor da banca, depois do Société Générale ter adquirido ativos do Commerzbank”, explica o Ramiro Loureiro, analista do Mtrader do Millennium Investment Banking. O banco alemão sobe 1,95%, para 8,400 euros, em Frankfurt e o francês avança 1,22%, para 36,49 euros, ajudando o índice Stoxx Europe 600 Banks a valorizar 1%.