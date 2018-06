BCP assina protocolo com Bank of China Macau

O Millennium bcp acaba de assinar um acordo de Clearing and Settlement of Renminbi Business com o Bank of China Macau reforçando a sua presença no mercado chinês, região com grande número de portugueses.

João Nuno Palma, vice-presidente do Millennium bcp, considera que “existem benefícios, tanto para a economia portuguesa, como para as economias de Angola e Moçambique o estreitamento destas relações com a China”.

“O Millennium bcp está focado em estabelecer relações fortes com a China e quer estar com forte presença no mercado chinês através de Macau”, adianta no comunicado o administrador do BCP.