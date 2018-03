BCE: taxas de juros de curto prazo manter-se-ão a “níveis muito baixos”

Benoit Coeure, membro do conselho de administração do Banco Central Europeu (BCE), disse esta segunda-feira que as taxas de juros de curto prazo na zona euro vão manter-se em “níveis muito baixos”. O economista do banco central admitiu ainda que, em relação à meta do BCE [abaixo mas próximo dos 2%, a médio prazo], a inflação não se encontra “exatamente onde gostaríamos que estivesse”, em entrevista a uma rádio francesa.

“É muito claro para nós que as taxas de juros de curto prazo, que são controladas pelo banco central, permanecerão em níveis muito baixos, muito além do horizonte das nossas compras de ativos”, referiu Benoit Coeure, em declarações à BFM Business.

Na semana passada, o conselho de governadores do BCE manteve as taxas de juro na zona euro inalteradas e em mínimos históricos. Após a reunião de dia 8 de março, em Frankfurt, a instituição liderada por Mario Draghi anunciou que a taxa de juro diretora continua em 0%, um nível em vigor desde março de 2016.