BCE: taxas de juro continuam em mínimos históricos

O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as taxas de juro de referência inalteradas. Segundo o comunicado da instituição liderada por Mario Draghi desta quinta-feira, a taxa de juro diretora fica em 0%, um mínimo histórico que está em vigor desde março do ano passado.

Tal como a taxa de referência, a taxa de juro aplicável à facilidade de depósito também não sofre alterações e fica nos -0,40%, enquanto a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez mantém-se em 0,25%.

“O Conselho de Governadores mantém a expetativa que as taxas de juro de referência do BCE se mantenham nos níveis atuais ou mais baixos por um período prolongado de tempo e bem além do horizonte do programa de compra de ativos”, voltou o banco central a reiterar em comunicado.