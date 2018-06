BCE sinaliza que poderá subir juros na zona euro em setembro de 2019

Os juros de referência na zona euro poderão sair, em setembro de 2019, dos mínimos históricos em que estão desde março de 2016. Na reunião do Conselho de Governadores, desta quinta-feira em Riga, o Banco Central Europeu (BCE) afirmou esperar que se mantenham no nível atual ao longo do verão do próximo ano, mas sublinhou que não referir o mês não foi acidental.

“Decidimos manter as taxas de juro de referência do BCE inalteradas e esperamos que estas se mantenham nos níveis presentes pelo menos até ao verão de 2019 e, de qualquer forma, enquanto for necessário para assegurar que a evolução da inflação se mantém alinhada com as nossas expetativas atuais de um caminho de ajustamento sustentável”, referia o comunicado da instituição.

Questionado sobre o assunto na conferência de imprensa que se seguiu, o presidente Mario Draghi clarificou que “se ‘ao longo do verão’ quisesse dizer setembro, teríamos dito setembro”.