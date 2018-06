BCE retira licença e Banif entra em processo de liquidação

O Banif perdeu a autorização para o exercício da atividade bancária, após a sua licença de operação ter sido revogada pelo Banco Central Europeu (BCE). Ao que tudo indica, a situação dará início ao processo de liquidação do banco sediado no Funchal, tendo em conta que a entidade está em atividade “prática” desde 2015, avança o “Jornal de Negócios”.

A liquidação do Banif é inevitável desde que foi decidida pelo Banco de Portugal a resolução do Banif e a sua divisão por três entidades: Santander Totta, Oitante e Banif. Após essa divisão, o Banif ficou com um “conjunto muito residual de ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais essencialmente ligados a entidades do próprio Grupo Banif”. No entanto, desde 2015, o Banif ficou impedido de dar crédito e receber depósitos.

O Banco de Portugal deu início ao pedido de liquidação, aguardando apenas pela decisão de Frankfurt, que chegou entretanto. O regulador bancário português explica que “foram materialmente cumpridas as condições necessárias para que seja iniciado o processo de liquidação judicial, na sequência da aprovação das contas do banco relativas a 2015”.