BCE reduz fortemente a compra de Obrigações portuguesas em janeiro

O Programa de Compra de Ativos do Sector Público (PSPP) do BCE está a desacelerar para Portugal e em janeiro a compra foi de 688 milhões de euros – menos de metade do pico registado em maio de 2015 (1.451 milhões de euros), que foi o mês de maior volume de compra de activos.

Nuno Mello, gestor da corretora XTB, diz que a redução da compra de dívida portuguesa “deve-se à limitação introduzida pelas regras actuais que impedem que o BCE detenha mais de 33% de cada linha de obrigações”.

O mês passado até marcou um mínimo nas compras do BCE de títulos de dívida nacionais desde o início do programa em março de 2015. Em dezembro o volume de compras tinha sido de 726 milhões de euros e em novembro de 1.023 milhões de euros.