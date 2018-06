BCE: Estímulos acabam em dezembro, após redução de compras para 15 mil milhões

O Banco Central Europeu (BCE) prolongou o programa de compra de ativos da zona euro até dezembro de 2018, na reunião do Conselho de Governadores desta quinta-feira, em Riga. No último trimestre, o volume de aquisições será metade do ritmo atual e o programa chega ao fim no final do ano.

O programa de estímulos monetários irá decorrer com a compra de 30 mil milhões de euros por mês em ativos da zona euro até setembro, tal como planeado. No último trimestre do ano, irá continuar com metade do volume mensal, ou seja, 15 mil milhões de euros.

“O Conselho de Governadores antecipa que, após setembro de 2018, e sujeito a dados que confirmem o outlook de médio prazo da inflação, o ritmo mensal de compra líquida de ativos seja reduzido para 15 mil milhões de euros até ao final de dezembro de 2018″, explicou a instituição liderada por Mario Draghi, em comunicado.