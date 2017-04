BCE inverteu a tendência e aumentou compra de obrigações portuguesas em março

O Banco Central Europeu (BCE) inverteu a tendência e aumentou a compra de Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas em março. O banco liderado por Mario Draghi adquiriu 663 milhões de euros de bonds portugueses no Programa de Compra de Ativos do Setor Público (PSPP), de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, face aos 656 milhões de euros em fevereiro.

O valor compara também com os 1.451 milhões de euros comprados em maio de 2015, mês em que se registou um pico na aquisição de obrigações nacionais. Com os valores de março, o total de dívida pública portuguesa comprada pelo BCE ao longo do programa de estímulos sobe para 26,617 milhões de euros.

O BCE tinha vindo a desacelerar o ritmo na compra de títulos de dívida portuguesa desde dezembro do ano passado, mês em que adquiriu ativos no valor de 726 milhões de euros. Uma das razões apontadas para a desaceleração do ritmo de compras é o limite de 33% de cada linha de crédito a que o BCE está obrigado.