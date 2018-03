BCE: De Guindos tem caminho aberto para suceder a Vítor Constâncio

O Banco Central Europeu disse hoje que não coloca objeções à escolha de Luis De Guindos para a vice-presidência da instituição, classificando-o como um reconhecido profissional.

“O concelho do Banco Central Europeu adotou hoje um parecer sobre a recomendação do concelho da União Europeia para a nomeação do vice-presidente do BCE. O conselho não teve qualquer objeção ao candidato proposto, Luis de Guindos, que é uma pessoa com reconhecida experiência profissional sobre questões monetárias e bancárias”, refere a instituição financeira, em comunicado.

Na sequência do parecer do Conselho do BCE e da posição do Parlamento Europeu, o novo vice-presidente da instituição será nomeado pelo Conselho Europeu.