BCE congratula-se com descida do crédito malparado nos bancos supervisionados em 2017

Danièle Nouy, que foi ouvida no Comité de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a propósito do relatório anual do BCE, revelou que os “contínuos esforços para combater o crédito malparado resultaram numa descida global do rácio do crédito malparado dos 6,5% para os 5,2% para os bancos sob supervisão”, entre o terceiro trimestre de 2016 e o período homólogo de 2017.

“As nossas atividades de supervisão começaram a dar frutos. Nos últimos dois anos, observámos consideráveis esforços de importantes instituições, que conduziram a uma descida dos títulos de crédito malparado de cerca de 200 mil milhões de euros”, acrescentou.

No entanto, de acordo com a presidente do Conselho de Supervisão do BCE, o rácio de NPL [da denominação técnica ‘non-performing loans’ em inglês], permanece demasiado alto em alguns Estados-membros, “uma situação que inibe novos créditos e impede [os bancos] de beneficiarem igualmente do crescimento económico da zona euro”.