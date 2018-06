BCE comprou 568 milhões de euros de dívida portuguesa em maio

O Banco Central Europeu (BCE) comprou 568 milhões de euros em dívida pública portuguesa, em maio. Depois de um aumento no montante adquirido, em abril, a instituição liderada por Mario Draghi voltou à tendência de redução das aquisições.

O valor significa uma diminuição face aos 623 milhões de euros adquiridos em abril.

Lançado em março de 2015 para estimular a inflação e o crescimento económico na zona euro, o programa já levou o BCE a adquirir 33.667 milhões de euros de dívida portuguesa, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo banco central. No total dos países do bloco, a instituições comprou 24.230 milhões de euros em maio e 2.04 biliões de euros desde o início do programa.