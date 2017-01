BCE aprova oito administradores da CGD

Paulo Macedo já pode ser presidente da Caixa. O Banco Central Europeu (BCE) concluiu hoje o processo de avaliação da idoneidade e adequação do Presidente do Conselho de Administração, do Presidente da Comissão Executiva, assim como dos restantes Administradores Executivos da Caixa Geral de Depósitos, propostos para o mandato 2017-2020 pelo Ministro das Finanças, no exercício da função acionista do Estado.

O Ministério das Finanças comunicou que os administradores iniciarão funções a partir do próximo dia 1 de fevereiro.

Entram para a CGD na próxima terça-feira Rui Vilar (Presidente do Conselho de Administração); Paulo Macedo (Presidente da Comissão Executiva); Francisco Cary (que já renunciou ao cargo de administrador do Novo Banco); João Tudela Martins; José de Brito; José João Guilherme; Maria João Carioca e Nuno de Carvalho Martins.