BCE alerta: aumento do salário mínimo está a travar o emprego em Portugal

O aumento do salário mínimo nacional face ao salário mediano está a resultar num aumento do desemprego em Portugal, segundo um relatório da chefe de missão do Banco Central Europeu (BCE) para Portugal, Isabel Vansteenkiste. O relatório, publicado esta segunda-feira, analisa as “cicatrizes permanentes” deixadas pela crise no mercado de trabalho nacional.

A economista belga concluiu que as subidas do valor do SMN nos últimos nove anos resultaram num agravamento da taxa de desemprego em quatro pontos percentuais. Portugal era dos países com menor taxa de desemprego e maior proteção laboral, mas sofreu o impacto da crise, especialmente na construção, a partir de 2008.

Durante o programa de ajustamento, entre 2011 e 2014, o salário mínimo foi congelado nos 485 euros por mês. No entanto, o relatório refere que os aumentos do SMN anteriores fizeram subir o rácio entre salário mínimo e salário mediano. A chegada da troika levou a uma redução na duração do subsídio de desemprego, flexibilização dos despedimentos e outras alterações à legislação laboral.