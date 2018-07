BBVA completa a venda de 68% da sua subsidiária no Chile por cerca de 1.870 milhões

O BBVA concluiu a venda de sua participação acionista, direta e indireta, no BBVA Chile e em outras empresas do grupo (como a BBVA Seguros Vida) no país ao Bank of Nova Scotia (Scotiabank), com sede no Canadá. O BBVA vendeu aproximadamente 68,19% do capital por aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares (1,87 mil milhões de euros), avança o espanhol Bolsamania.

A operação, anunciada no final do ano passado, recebeu as autorizações necessárias para ser concluída. Assim, o BBVA sai do Chile no que toca ao negócio bancário. A proposta de venda recebida pela empresa canadiana não incluiu a participação do grupo BBVA no negócio de financiamento automóvel (Fórum, que vai continuar detida a 100% pelo BBVA), nem em entidades do grupo no Chile dedicados às atividades empresariais.

Esta transação, anunciada no final de novembro do ano passado, trará ao BBVA um ganho de capital líquido de cerca de 640 milhões de euros e terá um impacto positivo nos seus rácios de capital. Em particular, o BBVA estima que seu rácio de solvabilidade CET 1 na versão fully loaded (que incorpora todos os requisitos do regulador para 2019) melhorará em 50 pontos-base. A entidade indica que reportará esses impactos positivos nas contas do terceiro trimestre deste ano.