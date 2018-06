Bastonário dos economistas espanhóis considera mudanças em Portugal “espetaculares”

O presidente do Conselho Geral de Economistas de Espanha, Valentin Pich, considerou que “a mudança estrutural verificada em Portugal foi espetacular”. Aquele responsável falava na abertura do ‘VI Seminário Ibérico de Economistas’, que decorre esta manhã – em parceria com a Ordem dos Economistas portuguesa – na Católica Porto Business School.

De acordo com Valentin Pich, “a mudança social e económica portuguesa foi feita de uma forma brilhante”, como comprovam tanto a vitalidade social do país, quanto as estatísticas referentes aos grandes indicadores macroeconómicos. O presidente do CGE espanhol apontou ainda o modelo português ‘utilizador-pagador’ das autoestradas como uma experiência bem sucedida em Portugal, a qual poderá suscitar um debate em Espanha como eventual exemplo a seguir.

Pich elencou ainda alguns dos principais debates que estão neste momento a ocorrer na sociedade espanhola – e que, grosso modo, são os mesmos que marcam ou marcaram num período muito recente, o lado português da fronteira comum: a segurança social e as pensões.