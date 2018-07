Bastonário dos Advogados: “O sistema judicial na área cível tem funcionado melhor”

O bastonário da Ordem dos Advogados (OA) considera que a área cível do sistema judicial português tem funcionado melhor e tornou-se mais célere. Guilherme Figueiredo afirmou ao Jornal Económico que, analisando as atas dos conselhos consultivos, verifica-se “que tem vindo a melhorar, nomeadamente no tempo de demora nas decisões e nas pendências que têm diminuído”.

Apesar da celeridade do processo, o maior calcanhar de Aquiles entre os magistrados e advogados portugueses pareceu ser o desaparecimento da réplica do Código do Processo Civil (CPC). De acordo com o bastonário, trata-se de uma matéria que vai ser revista e cujas conclusões vão ser entregues à comissão que está a reavaliar: “Com certeza que vai sofrer alteração. Já se percebeu que era importante retomar a réplica”. Paro José Carlos Soares Machado, presidente do Círculo de Advogados de Contencioso, não se pode querer rapidez na decisão a qualquer custo.

Já segundo a juíza desembargadora Gabriela Marques, “o novo CPC tentou uma alteração de paradigma e de mentalidades, combater a morosidade da justiça e tentar que o processo civil fosse mais eficaz”. “A minha posição assumida é que deverá manter-se a réplica tal como está prevista porque há que considerar que a uniformidade é o comum”, disse, à margem do seu discurso. E citou ainda Albert Einstein: «A insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes».