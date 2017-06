Bastidores

Após ter recebido um aviso do Conselho Único de Resolução, entidade criada no âmbito da União Bancária Europeia, as acções do Banco Popular entraram em queda livre. O nível de crédito malparado ainda existente no balanço transforma, o que outrora foi o melhor banco da Península Ibérica, num banco potencialmente tóxico, pelo menos para as autoridades europeias. Não deixa de ser estranho que os testes de stress realizados nada tenham detectado.

Em 2014, ainda a economia europeia estava a iniciar a sua recuperação, os testes de stress realizados pelas autoridades europeias demonstraram que o Banco Popular passou com folga substancial, cerca de 7,56% de rácio de capital no cenário adverso.

Já em 2016, e considerando o aumento de capital de 2,5 mil milhões de euros realizado em Dezembro desse ano, os resultados destes testes foram ainda mais positivos, demonstrando que para 2018, num cenário adverso e cumprindo as regras de Basileia III, o rácio atingia os 9,95%, tornando-o num dos mais resistentes bancos europeus.