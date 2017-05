Bashar al-Assad volta a ser suspeito de crimes de guerra

A acusação não é nova, muito longe disso, e as evidências são, mais uma vez, difíceis de desmentir: o ataque de há três dias sobre a cidade Khan Cheikhoun, na província de Idlib, perpetrado por aeronaves não identificadas – e que deixou para trás 86 mortos e três centenas de feridos – é da responsabilidade do regime sírio, liderado por Bashar al-Assad. Alguns dias antes, a 30 de março, mais de 50 pessoas ficaram feridas ou com sintomas de asfixia devido a ataques com substâncias químicas lançadas de aviões e helicópteros não identificados na província de Hama, que faz fronteira com Idlib.

Uma das primeiras reacções de repúdio pelo ataque veio de Ancara, com o presidente turco, Recep Erdogan, a responsabilizar, sem reservas, o regime de al-Assad pelo ataque mortífero, que resultou de pelo menos quatro bombardeamentos com bombas termobáricas que continham gás cloro e gás sarin.

Estados Unidos, Reino Unido e França – todos eles países envolvidos directamente na luta contra as posições do Daesh na Síria e no Iraque e, portanto, aliados de al-Assad – apressaram-se a condenar veementemente o ataque químico, entendendo-o como um crime de guerra e um crime contra a humanidade, que caem sob a alçada do Tribunal Internacional de Haia (a Síria enquanto Estado) e mesmo do Tribunal Penal Internacional (al-Assad enquanto indivíduo).

O gabinete de Erdogan divulgou também que o presidente turco – que abriu as fronteiras com a Síria para que as ambulâncias com os feridos pudessem aceder aos hospitais turcos – telefonou ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para lhe expor o seu repúdio total face à ofensiva de Damasco sobre o seu próprio povo. Do lado de Moscovo, que se saiba, o episódio mereceu apenas um muito barulhento silêncio, mais tarde confirmado pela oposição da dipomacia russa ao texto apresentado pelos Estados Unidos, França e Reino Unido condenando o ataque químico. E um posterior desmentido: tanto a Síria como a Rússia desmentem o uso de gás ou de qualquer outro agente químico na luta contra os opositores ao regime de Damasco – afirmando, mais particulamente sobre o sucedido há dois dias, que o gás mortal estava na posse dos rebeldes e terá sido libertado na sequência de um ataque aéreo convencional. Os rebeldes já desmentiram a posse de qualquer arma química.