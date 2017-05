Bashar al-Assad acusa EUA de “cegueira militar” e diz que o ataque foi “imprudente e irresponsável”

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, considera que o ataque dos Estados Unidos à base militar síria de Shayrat na madrugada desta sexta-feira foi “imprudente” e “irresponsável”. Bashar al-Assad fala ainda em “vista curta”, por parte dos Estados Unidos, e numa “injusta e arrogante agressão”.

Em comunicado, Bashar al-Assad afirma que atingir a base aérea militar é “ultrajante” e que reflete a continuação das políticas de “subjugar pessoas” pela nova administração na Casa Branca e de “tentar dominar o mundo”. “O ataque deixa claro que o horizonte estreito e a cegueira política e militar se mantêm”, reitera.

Os Estados Unidos dispararam esta sexta-feira de madrugada 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk contra a base aérea de Shayrat, na província de Homs, de onde alegadamente partiram os aviões envolvidas no ataque com armas químicas de terça-feira, que terá vitimado cerca de 90 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste do país.