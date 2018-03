Barragens estão acima da média após quinze dias de chuva

A chuva que se fez sentir na primeira quinzena de março devido às tempestades ‘Félix’ e ‘Gisele’ levou, nas regiões Norte e Centro, a que o volume de armazenamento das barragens passasse a ser superior ao habitual para a época. No Sul houve também um aumento, mas a maioria das albufeiras ainda não chegou aos valores médios, de acordo com o Correio da Manhã.

A albufeira de Castelo de Bode, no rio Zêzere, que abastece a área da Grande Lisboa, aumentou a capacidade máxima para 87,4%, esta sexta-feira, de 67,9%, no primeiro dia do mês. Ao longo dos últimos quinze dias, foram ainda realizadas descargas laterais para aliviar armazenamento, segundo dados divulgados pelo CM.

A precipitação média nacional em março é de 60 litros por metro quadrado. No entanto, o valor chegou aos 90 litros por metro quadrado numa semana. A estimativa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é que a situação de seca severa e extrema que afetava 84,5% do território nacional no final de fevereiro já tenha sido ultrapassado.