Foi “barrado” nos EUA? Airbnb ajuda

O presidente da plataforma de alojamento Airbnb anunciou hoje que vai oferecer alojamento gratuito a refugiados e a qualquer pessoa que não seja autorizada a entrar nos EUA.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing

