Bares dos hospitais deixam de vender fritos e doces a partir de domingo

Os bares dos hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão deixar de vender alimentos com excesso de sal e açúcar a partir do próximo domingo, dia 1 de julho. O despacho que estabelece a medida entrará em vigor nessa data.

“Os clientes têm respondido positivamente à nova oferta e não temos verificado grande alteração ou oscilação da procura ao mesmo tempo que contribuímos para a saúde de todos os que frequentam os nossos espaços”, afirma ao “Jornal de Notícias” porta-voz do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que gere cafetarias em algumas unidades hospitalares.

A norma do Ministério da Saúde para os bares, cafetarias e buefetes do SNS surge no seguimento da proibição de venda de alimentos de alto teor de açúcar, sal e gordura em máquinas de venda automática. Por enquanto, as cantinas do SNS não serão afetadas por esta iniciativa.