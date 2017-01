Michelle e Obama vão lançar uma startup. E pedem ideias

Logo após Donald Trump tomar posse da Presidência norte-americana, Barack e Michelle Obama lançaram um vídeo onde anunciam a sua perspetiva futura: a Fundação Obama, “uma startup de trabalho para a cidadania – um projeto em desenvolvimento para podermos moldar, juntos, o que significa ser um bom cidadão no século XXI. A Fundação está baseada no lado Sul de Chicago, e vamos ter projetos por toda a cidade, o país e o mundo”, está escrito na página oficial.

O objetivo do vídeo não passa só pelo anúncio da Fundação do ex-Presidente dos EUA, mas também se trata de um apelo à participação e envolvimento dos norte-americanos, para que todos juntos construam esta startup. “Enviem-nos as vossas ideias, esperanças e crenças que possamos alcançar juntos. Falem connosco sobre os jovens líderes, as empresas e as organizações que vos inspiram. Este centro presidencial vai ser tão nosso quanto vosso”, apela Michelle.

O Centro Presidencial Obama, que vai ser construído sob a supervisão da Fundação Obama, “mais do que uma biblioteca ou um museu, vai ser um centro vivo de trabalho para a cidadania. E é por isso que queremos ouvir-vos. Digam-nos o que querem que este projeto seja. Digam-nos o que está a passar pela vossa cabeça”, afirmou Obama.

No entanto, a 46ª primeira-dama dos EUA alerta que antes do novo projeto, a família Obama vai de férias, podendo não estar tão presente como tem estado até agora. “Primeiro, vamos dormir e ter algum tempo para estarmos com a nossa família. E estarmos parados durante um bocadinho. Por isso, podemos não estar tanto tempo online quanto estão habituados a ver-nos”, salienta.