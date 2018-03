Banqueiros contra o desconto da Euribor negativa nos juros do crédito quando forem positivos

Os bancos estão preocupados com o projeto de lei que se será levado ao Parlamento de transformar a Euribor negativa num crédito de juros para usar no futuro quando as taxas de juros subirem para terreno positivo. O PS anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o Bloco de Esquerda para que os clientes de bancos sejam beneficiados com um crédito de juros relativo à totalidade do período em que a Euribor for negativa. Os bancos não tardaram a reagir.

Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, já disse que “relativamente ao Projeto de Lei n.º 90/XIII/1ª do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem a descida da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo, a APB reitera aquela que foi a posição assumida na Assembleia da República, em 29 de março de 2016, em nosso entender, esta regra é intrinsecamente incompatível com a natureza de um contrato de crédito – contrato de mútuo oneroso – na medida em que se traduz na eliminação da contrapartida da instituição de crédito pela cedência de fundos. A natureza onerosa do contrato mútuo não admite taxas de juros negativas, isto é, que o banco pague ao cliente pelo empréstimo que lhe concedeu”.

Adicionalmente, “constituindo o spread a contrapartida pelo risco da operação, não deverá o mesmo ser comprometido pela aplicação de um valor negativo do indexante, uma vez que esse risco não se altera em função da variação do indexante”, refere.