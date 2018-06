Banqueiros centrais rumam a Sintra em momento crucial para a zona euro

Sintra volta esta semana a ser palco do Fórum BCE sobre bancos centrais, organizado pelo Banco Central Europeu (BCE), num momento crucial para a zona euro. O presidente Mario Draghi e o economista-chefe Peter Praet vão estar em Portugal, menos de uma semana após terem anunciado mudanças para a política monetária europeia nos próximos meses.

Os responsáveis de política monetária da zona euro tomaram, na passada quinta-feira, a “decisão unânime” de prolongar os estímulos monetários, mas reduzir o ritmo. O programa de compra de ativos irá decorrer a um ritmo mensal de 30 mil milhões de euros até setembro e, no último trimestre do ano, irá continuar com um volume mensal de 15 mil milhões de euros.

As compras líquidas deverão nessa altura acabar, seguindo-se uma política de reinvestimentos do montante recebido por títulos que chegam às maturidades. Na altura, a reação imediata dos mercados foi de confiança na postura do banco central, com as yileds das dívidas soberanas da zona euro a recuarem e o valor do euro face às principais pares a cair.