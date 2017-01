Banif: Lesados vão inundar CMVM com “milhares de queixas”

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA) anunciou hoje, no Funchal, que vai criar um grupo de trabalho para apoiar os ex-clientes do banco na formalização das queixas relacionadas com a venda fraudulenta de produtos junto da CMVM, entidade reguladora do setor.

A associação defende que os lesados do Banif devem apresentar as queixas de forma a aumentar o seu número e tornar mais visível o caso junto da entidade reguladora.

O número de queixas atualmente ronda as 400.