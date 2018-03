Bancos europeus vêem em média o rácio de capital ‘core’ degradar-se 24 p.b. com IFRS 9

A Mazars fez um estudo inicial com o impacto da nova norma IFRS 9 no balanço dos bancos. A consultora utilizou uma amostra de 30 bancos europeus que fazem parte do índice STOXX Europe 600, e onde não consta nenhum português. A conclusão é clara o impacto médio é no Rácio de Capital CET1 é de -24 pontos base, mas pode variar entre os cerca de -100 e +30.

O banco que sofre o impacto mais negativo é o italiano Intesa (-102 pontos base); o Sabadell (-80); o Commerzbank (-75); o belga KBC Bank (-41); o Unicredit (-40); o Barclays (-34); o BBVA (-31); o francês Crédit Agrícole (-30); o norueguês DNB (-25) e o Santander (-20). O CaixaBank que tem o BPI sofre um impacto de -15 pontos base. Sem impacto no rácio de capital core estão os bancos HSBC; Nordea; UBS e Svenska Hendel. O Royal Bank of Scotland reporta um impacto positivo de 30 pontos base no seu rácio de CET1.

As instituições de crédito da área do euro estão a trabalhar intensamente no sentido de implementar a nova norma contabilística, introduzida na sequência da crise financeira, conhecida por Norma Internacional de Relato Financeiro 9 (International Financial Reporting Standard 9 – IFRS 9).