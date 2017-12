Bancos europeus vão operar normalmente após Brexit, esclarece Banco de Inglaterra

A medida, que permitirá suavizar os custos para o setor financeiro, implica que as entidades bancárias europeias não tenham necessidade de converter as suas filiais no Reino Unido em subsidiárias.

O banco central explicou que adota esta medida assumindo que após o “divórcio” entre Londres e Bruxelas continuará a haver “um nível elevado de cooperação na supervisão com a União Europeia (UE)”.

“Manter o sistema financeiro britânico aberto a instituições estrangeiras é do interesse do Reino Unido, da UE e das economias globais”, referiu o Banco de Inglaterra em comunicado.