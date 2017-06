Banco Santander planeia cortar três mil empregos e reduzir balcões

O Banco Santander desenhou um plano que visa rentabilizar a integração do Popular e conseguir um retorno de 14%, informa o Expansión esta sexta-feira. No reajustamento está previsto uma redução de custos na ordem dos 500 milhões de euros, em que a maior parte desse montante se obteria com uma redução de 33% dos gastos respeitantes ao banco recém-adquirido, conforme noticia o diário de economia espanhol.

Quanto ao número de funcionários, calcula-se que haja o corte de aproximadamente três mil empregados, que poderá afetar os serviços centrais e a rede de agências disponíveis no país e que vai envolver uma oferta de rescisões voluntárias e reformas antecipadas. Atualmente, o Santander conta com 22.900 trabalhadores e o Popular com 10.634.

O maior banco espanhol precisa de tempo para dar luz verde ao plano, uma vez que ainda esta semana o Banco Santander anunciou a aquisição de 100% do Banco Popular por um euro e considera “essencial manter os clientes”. O Santander tem previsto realizar um aumento de capital de aproximadamente sete mil milhões de euros “que cobrirá o capital e as provisões necessárias para reforçar o balanço do Banco Popular”, de acordo com a nota enviada à Comissão de Comissão de Mercado de Valores (CMVM), na quarta-feira.