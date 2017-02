Banco de Portugal quer ser ouvido pelo Tribunal da Relação a propósito da CGD

O Banco de Portugal está disponível para ser ouvido pelo Tribunal da Relação a propósito da decisão de 17 de janeiro sobre o levantamento do sigilo bancário permitindo a divulgação de documentos confidenciais da Caixa Geral de Depósitos (CGD) à comissão parlamentar de inquérito.

O supervisor bancário pretende convencer a Relação e evitar a divulgação da lista dos maiores créditos concedidos pela Caixa aos deputados.

“O Banco de Portugal não foi ouvido pelo Tribunal da Relação de Lisboa antes de proferida a referida decisão, que reveste especial significado e importância no quadro da regulação e da supervisão do sistema financeiro, nomeadamente por se tratar da primeira decisão dos tribunais nacionais sobre o tema do segredo de supervisão perante as comissões parlamentares de inquérito, pelo que, nesta data, solicitou ao Tribunal que lhe seja reconhecido o direito de ser ouvido no processo”, adianta o supervisor em comunicado.