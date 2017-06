Banco Mundial: economia vai crescer entre 2,7% e 2,9% até ao próximo ano

A economia mundial vai registar um crescimento este ano e no próximo impulsionada pela estabilização do preço das matérias-primas e por uma retoma do comércio global, estimou esta segunda-feira o Banco Mundial. As previsões da organização, veiculadas pela agência Lusa, dão conta de que a economia mundial crescerá 2,7% este ano e 2,9% em 2018.

Ainda este ano, nos 19 países da Zona Euro, a economia irá crescer globalmente 1,7%, enquanto nos Estados Unidos da América o crescimento será de 2,1% e no Japão de 1,5%. Para a China, o Banco Mundial prevê uma desaceleração da economia, na ordem dos 6,7% em 2016 para 6,5% este ano e 6,3% em 2018.

Quanto ao comércio global, deverá registar um crescimento expectável de 4% em 2017. Ainda assim, o Banco Mundial diz que esta recuperação da economia ainda é “frágil” e avisa para os riscos de políticas protecionistas, para as situações de conflitos geopolíticos e para as repercussões financeiras do possível aumento das taxas de juro nos Estados Unidos.