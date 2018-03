Banco do Luxemburgo pediu prisão para ex-tenista Arantxa Sáncez Vicario

Ganhou quatro títulos individuais e seis em pares nos torneios do Grand Slam, foi número um do mundo, é talvez a maior tenista espanhola da era Open, retirou-se em novembro de 2002 depois de arrecadar quase 17 milhões de dólares em prize money (num total de cerca de 60 milhões que terá conseguido ao longo da carreira com patrocínios) e esta semana ficou a saber que não terá de dar entrada numa prisão por uma dívida de 7,5 milhões de euros ao Banco do Luxemburgo.

A vida de Arantxa Sánchez Vicario, nascida em Barcelona em dezembro de 1971, tem sido, desde que abandonou o ténis um verdadeiro calvário financeiro. As coisas começaram a correr-lhe mal ainda antes de abandonar as competições: foi condenada por fraude fiscal pelo Tribunal Económico Administrativo da Catalunha em 2001, perdeu o recurso em 2003 e viu o Supremo Tribunal confirmar a pena em 2009, sendo obrigada a pagar 3,5 milhões de euros pelo crime de fraude fiscal entre 1989 e 1993.

Em 2012, numa autobiografia, Arantxa acusava os pais de terem ficado com todo o dinheiro que ganhou, a pontos de ter acabado por vender as duas vivendas que possuía em Formentera e Barcelona e o iate. Perdeu o que lhe restava num divórcio mais que litigioso e finalmente o Banco do Luxemburgo pediu a um tribunal de Barcelona que a prendesse preventivamente com uma fiança de dez milhões de euros, para provisionar uma dívida de 7,5 milhões.