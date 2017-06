Banco de Portugal preocupado com crédito mais fácil

A maior facilidade na concessão de crédito, com práticas menos restritivas, é um dos principais riscos que se colocam à banca portuguesa, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal, divulgado esta terça-feira.

O supervisor elenca as práticas menos restritivas na concessão de crédito, no actual período pós-crise, como sendo um dos riscos que o setor financeiro português enfrenta. Após um período em que os bancos fecharam a torneira do crédito, o BdP considera que estão a existir práticas menos restritivas na concessão de crédito, nomeadamente no crédito à habitação.

Segundo o BdP, verificam-se “práticas menos restritivas na concessão de crédito, quer a particulares, quer a empresas não financeiras, num quadro de incentivos associados ao aumento dos preços no mercado imobiliário, de recuperação económica e de maior concorrência entre instituições”.