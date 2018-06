Banco de Portugal preocupado com aumento de mais de 30% do preço das casas

O Banco de Portugal (BdP) está preocupado com o aumento superior a 30% dos preços das casas de habitação, desde 2013, provocado pela entrada em força de investidores estrangeiros no setor imobiliário, sobretudo, noticia o “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

“As indicações de sobrevalorização dos preços no mercado imobiliário residencial em termos agregados são muito limitadas”, lê-se no Relatório de Estabilidade Financeira do BdP dibvulgado na quarta-feira, 6, sendo que “a duração e o ritmo de crescimento dos preços neste mercado pode implicar riscos para a estabilidade financeira, em caso de persistência destas dinâmicas”.

Os aumentos foram de 32% e 27% em termos nominais e reais, respetivamente, no valor da habitações, desde o segundo trimestre de 2013. O BdP diz que os preços estão a dar sinais de estarem a ir além dos fundamentos da economia – os mesmo que o BdP usou para justificar que os preços das casas se encontravam “próximos dos níveis justificados pelos fundamentos económicos”, em 2017.