Banco de Portugal obriga os bancos a divulgarem as comissões dos serviços mais utilizados. Saiba quais são

A partir de 1 de outubro, as instituições bancárias têm de passar a divulgar a lista dos serviços bancários e respetivas comissões. Os Bancos têm assim de divulgar comissões de 13 serviços mais utilizados, associados a contas de pagamento.

O Banco de Portugal vai disponibilizar um simulador, a partir do final de outubro, que permite comparar cerca de 80 comissões, tendo por base os 13 serviços bancários mais utilizados, associados a contas de pagamento. São eles:

•manutenção de conta;

•disponibilização de um cartão de débito;

•disponibilização de um cartão de crédito;

•levantamento em numerário;

•adiantamento de numerário a crédito (cash advance);

•requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem;

•requisição e entrega de cheques cruzados e não à ordem;

•transferência a crédito intrabancária;

•ordem permanente intrabancária;

•transferência a crédito SEPA +;

•ordem permanente SEPA +;

•transferência a crédito não SEPA +;

•ordem permanente não SEPA +.

Estes são os serviços mais utilizados no quadro das contas de pagamento e os que geram custos mais elevados para os consumidores. Para que os consumidores saibam as comissões que pagam por cada serviço, as instituições de crédito e outros prestadores de serviços de pagamento estão também obrigados a utilizar a terminologia uniforme sempre que prestem informações aos clientes.

A instrução do Banco de Portugal (11/2018), que obriga a esta divulgação entrou em vigor a 30 de abril. O objetivo é tornar mais fácil para os consumidores a comparação dos preços no setor.

Para tornar mais fácil a comparabilidade, os nomes dos serviços que constam na lista têm de ser uniformizados. Em janeiro deste ano, a União Europeia tinha determinado 8 serviços bancários que teriam de ser harmonizados de acordo com a respetiva designação.

O regulador nacional vai mais longe e elege 13 serviços que devem obedecer a uma terminologia uniforme.

A partir de 1 de outubro, as instituições bancárias têm de passar a divulgar a lista dos serviços no documento sobre comissões e no glossário. A partir de janeiro de 2019, a lista dos serviços tem de constar no extrato de comissões que as entidades bancárias apresentam aos clientes.

Ao poder comparar comissões, o consumidor fica mais informado para fazer uma melhor escolha da instituição que mais lhe convém. A Deco também disponibiliza um simulador que também pode ajudar nessa tarefa.