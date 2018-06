Banco de Portugal mantém reserva contracíclica em 0%

A “almofada” que serve para proteger os bancos nos períodos em que o risco sistémico cíclico aumenta, devido a um crescimento excessivo do crédito, voltou a ser de 0% para o terceiro trimestre de 2018.

“Por deliberação do Conselho de Administração adotada em 27 de junho de 2018, o Banco de Portugal, no exercício das suas competências enquanto autoridade macroprudencial nacional, decidiu que a percentagem de reserva contracíclica de fundos próprios a vigorar no 3.º trimestre de 2018 manter-se-á em 0% do montante total das posições em risco”, diz o banco central.

A reserva adicional de fundos próprios é constituída por fundos próprios principais de nível 1, e em base consolidada, a reserva é sempre calculada em percentagem do montante total das posições em risco.