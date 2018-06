Banco de Portugal emite alerta para créditos fraudulentos na Internet

As entidades ilegais que oferecem crédito na Internet têm vindo a aumentar desde o ano passado, coincidindo com um período de recuperação económica do país e uma facilitação generalizada ao crédito. O Banco de Portugal já emitiu, desde o início do ano, alertas para três entidades que estão a prometer crédito ilegalmente na Internet, avança o jornal “Correio da Manhã”.

Na lista de serviços de financiamento ilegal estão nomes como “PT Serviço”, “Crédito Pessoal Rápido” e “Crédito Swiss Finanças”. Dessas, apenas o endereço do “Crédito Pessoal Rápido” continuava ativo este domingo. O Banco de Portugal nota que estas entidades prometem crédito fácil e rápido, dispensando as habituais exigências das instituições financeiras.

O regulador recomenda que se consulte a lista oficial das entidades autorizadas a conceder empréstimos em Portugal, a fim de evitar fraudes. Em caso de suspeita, o Banco de Portugal disponibiliza um formulário para denúncias online.