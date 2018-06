Banco de Portugal dedica moeda à campeã olímpica Rosa Mota

O Banco de Portugal vai colocar em circulação uma moeda de coleção intitulada “Rosa Mota”, a 17 de junho de 2018, pode ler-se no site da instituição. Esta moeda, com poder liberatório em Portugal e um valor facial de 7,5 euros, insere-se no âmbito da série “Ídolos do Desporto” iniciada em 2016.

De acordo com a Portaria 68/2018, esta série procura “comemorar figuras populares de enorme notoriedade que de alguma forma contribuíram para elevar o nome do País”. Com a moeda “Rosa Mota”, o Banco de Portugal presta homenagem à atleta olímpica “que muito contribui para prestigiar o País e os Portugueses no contexto internacional”.

O Banco de Portugal limitou a emissão da moeda “Rosa Mota” em 787,500 euros, incluindo 100,000 moedas de acabamento normal, 2500 em prata e outra tantas em ouro.