Banco de Portugal certifica primeira entidade formadora

O Banco de Portugal certificou a primeira entidade formadora habilitada para atribuir uma certificação profissional, aos trabalhadores das instituições de crédito envolvidos na concessão de crédito hipotecário, e aos intermediários de crédito.

As entidades formadoras, que recebam essa certificação ficam desde logo integradas no portal do Banco de Portugal. Deste modo, estes trabalhadores podem demonstrar, que possuem um nível adequado de conhecimentos e competências, para desenvolver as respectivas atividades. Para obter esta certificação os formandos terão concluir uma formação sobre:

“Comercialização de crédito hipotecário” (código 9854 do Catálogo Nacional de Qualificações), no caso dos trabalhadores das instituições de crédito envolvidos no processo de concessão de crédito hipotecário, “Intermediação de crédito” (código 9856 do Catálogo), “Comercialização de crédito hipotecário” (código 9854 do Catálogo), ou “Comercialização de crédito aos consumidores” (código 9855 do Catálogo), no caso dos intermediários de crédito, dependendo da atividade que desenvolvem ou pretendem desenvolver.