Banco de Portugal alerta para duas entidades não autorizadas a prestar serviços financeiros

O Banco de Portugal alertou esta segunda-feira para duas entidades que alegam prestar serviços financeiros, mas que não constam da lista do regulador de instituições habilitadas a exercer atividades financeiras e que estejam sujeitas à sua supervisão.

Numa nota, o banco central liderado por Carlos Costa dá conta de que os sites www.pintcb.com e www.invbkpt.com (e respetivos correios electrónicos) “não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”.

Ao tentar aceder a um dos sites, caso o utilizador tenha o software anti vírus actualizado, recebe automaticamente uma mensagem de alerta e impeditiva de aceder a conteúdo malicioso. “Atacantes podem induzi-lo a fazer algo perigoso, como instalar um software ou revelar as suas informações pessoais (por exemplo, senhas, números de telefone ou cartões de crédito)”, pode ler-se na nota a vermelho.

O Banco de Portugal refere ainda que o exercício destas atividades [previstas no n.º 1 do artigo 4º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras] 2está reservado às entidades habilitadas a exercê-las, nos termos do artigo 8º e conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma”. Aqui pode consultar a lista completa das entidades supervionadas, da qual constam 1.361 organizações devidamente autorizadas.