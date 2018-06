Banco de Espanha prevê crescimento económico de 0,7% no segundo trimestre

O Banco da Espanha prevê que o crescimento da economia foi de 0,7% entre abril e junho, o que significa a manutenção da taxa registada nos três trimestres anteriores, explicada pelo vigor da procura interna sustentada pelo consumo privado.

Segundo o último relatório trimestral do banco central espanhol, este aumento do consumo teve lugar num contexto em que a melhoria sustentada do emprego continuou a apoiar o rendimento das famílias, apesar de “um certo enfraquecimento” no final do período, motivado pelo aumento da inflação.

O relatório do Banco de Espanha também destaca a recuperação do investimento em capital fixo (equipamento), que tinha enfraquecido no primeiro trimestre do ano.