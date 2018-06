Banco CTT está a ganhar 600 clientes por dia, diz CEO em entrevista

Luís Pereira Coutinho lidera o Banco dos CTT, que abriu portas em 2016, mas tem 25 anos de carreira na banca. É o primeiro entrevistado do programa “Decisores”, que vai ser transmitido semanalmente no canal Play It, a nova plataforma multimédia do Jornal Económico. “Passaram pouco mais de dois anos desde que o banco abriu e o balanço que fazemos é muito positivo”, disse o presidente do banco dos CTT.

Luís Pereira Coutinho avançou com números: “mais de 300 mil clientes, o que são cerca de 600 a 700 clientes por dia a entrarem no Banco CTT, é um ritmo impressionante”. E ao contrário do que se poderia esperar de um banco que nasceu em cima de uma rede de retalho tradicional (balcões dos CTT), “um dos aspectos mais surpreendentes nestes últimos dois anos é que a geração que estamos a atrair para o banco são os millennials, 40% da nossa base de clientes são millennials. Uma geração nativamente digital que usa canais digitais para interagir com o banco”, revelou o presidente do Banco.

