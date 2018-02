Banco Best ganha prémio com fundo gerido por inteligência artificial

O Banco Best foi distinguido na 7.ª edição dos Euronext Lisbon Awards, na categoria Financial Innovation, pelo lançamento, em Portugal, do primeiro fundo de investimento gerido por inteligência artificial – o fundo ACATIS AI Global Equities, da Sociedade Gestora alemã Acatis.

Os Euronext Lisbon Awards, que decorreram esta semana, distinguem as entidades e personalidades da comunidade financeira que durante o último ano mais ativamente contribuíram para o desenvolvimento do mercado de capitais português.

Madalena Torres, CEO do Banco Best, destaca em comunicado que “É com enorme orgulho que recebemos esta distinção. A inovação faz parte do ADN do Banco Best e este prémio dá-nos alento para continuar a apostar nesta área, contribuindo para a criação de valor numa sociedade onde a tecnologia assume um papel cada vez mais relevante”.