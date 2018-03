Bancários: sindicatos querem aumentos de 3%, bancos contrapõem com 0,4%

A Federação Nacional do Sector Financeiros (Febase) já iniciou as negociações de aumentos salariais para este ano com as instituições de crédito. Os sindicatos dos bancários avançam com uma proposta de 3% para 2018. Mas instituições de crédito contrapõem com 0,4%, um valor considerado “inaceitável” pela Febase que fala em sinais que evidenciam ausência de predisposição dos bancos para evoluir na proposta.

​A primeira reunião da Febase com o Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) relativamente ao processo dos aumentos da tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária para 2018 realizou-se nesta terça-feira, 6 de março. Segundo os sindicatos dos bancários, a primeira sessão de revisão salarial do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) realizou-se com duas propostas em cima da mesa: 3% de aumento reivindicado pela Febase e 0,4% contraposto pelas instituições de crédito, tendo ficado ainda decido o calendário negocial que prevê reuniões quinzenais.

“A proposta da Febase de aumentos salariais de 3% teve como resposta das instituições de crédito uns míseros 0,4%, valor inaceitável por parte da Febase face à conjuntura atual do setor, em clara fase de recuperação”, avança Febase no seu site, realçando que “se é verdade que a situação do setor ainda não é a melhor, está neste momento a superar o período de crise pelo qual passou”.