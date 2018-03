Bancários: aumentos salariais num impasse, bancos “inflexíveis” nos 0,4%

A Federação Nacional do Sector Financeiros (Febase) tinha já considerado “inaceitável” a contra- proposta de aumentos salariais na banca de 0,4%, contra 3% reclamados pelos sindicatos dos bancários, que foi apresentada pelas instituições financeiras no arranque das negociações salariais. Esta semana voltaram a sentar-se na mesa das negociações, mas sem avanços. Bancos estão inflexíveis, revela a Febase que admite “outras acções” se “intransigência” continuar.

“A segunda sessão de revisão das tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária decorreu dia 20 de março, saldando-se num impasse face à posição do Grupo Negociador das Instituições de Crédito subscritoras do ACT do Setor Bancário (GNIC), inflexível na sua proposta de 0,4% de aumento”, revela a Febase que anunciou a sua disposição de recorrer a outras ações se a intransigência continuar.

As negociações de aumentos salariais para este ano arrancaram a 6 de março com os sindicatos dos bancários a proporem 3% e as instituições de crédito a responderem com 0,4% – valor que voltaram a insistir na última reunião realizada nesta terça-feira, 20 de março.