Banca pressiona PSI 20 para terreno negativo

O PSI 20 negoceia esta quarta-feira com perdas de 0,29% para os 4.550,09 pontos. É a terceira sessão consecutiva em que a praça lisboeta segue a cair, enquanto o cenário europeu é de ganhos. O BPI está entre as cotadas que mais castiga o PSI 20. Os títulos do banco afundam 3,91% para os 1,08 euros, no dia em que serão divulgados os resultados da OPA lançada pelo espanhol CaixaBank.

O BCP desce 0,64% para 0,156 euros por ação depois de ter caído ontem 9,46%. O banco liderado por Nuno Amado começa amanhã a negociar as novas ações resultantes do aumento de capital. Destacam-se ainda no índice, a EDP Renováveis, que recua 1,77% para os 5,943 euros, a EDP, que desce 1,15% para os 2,654 euros, e a Galp Energia, que perde 0,29% para os 13,63 euros.

A contrair as perdas do índice, a Pharol avança 3,24% para 0,319 euros, animada pela valorização da Oi na bolsa brasileira. Já a Jerónimo Martins sobe 0,48%, a REN ganha 0,82% e a NOS avança 0,04%. A Navigator valoriza 0,14% para 3,467 euros por ação, no dia anterior a apresentar resultados anuais.