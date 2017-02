Banca de investimento perdeu negócio em 2016

O mercado português registou, em 2016, uma quebra geral no volume de operações de banca de investimento, informa hoje o Expresso.

Segundo dados da consultora Dealogic, os negócios de fusões e aquisições e financiamento de empresas, através da emissão de ações ou dívida, caíram e em alguns casos, foram registados os valores mais baixos desde o ano da crise da dívida, em 2011, quando o Portugal pediu ajuda financeira à Troika.

De acordo com dados da consultora norte-americana avançados pelo Expresso, “o volume de fusões e aquisições desceu 40% para 3.468 milhões de euros em 2016 face ao ano anterior. A emissão de dívida caiu 7% para 14.872 milhões de euros. Já o financiamento através da emissão de ações desceu 7% para 634 milhões de euros, o mínimo desde 2011”. As receitas com comissões da banca de investimento com este tipo de operações aumentaram 12% para 97 milhões de euros.